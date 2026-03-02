Insigne si riprende il Pescara: torna al gol con la fascia di capitano
02.03.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Più di cinquemila giorni dopo, Insigne è tornato a segnare con la maglia del Pescara. L'ha fatto nella gara in casa contro il Palermo, alla sua prima da titolare e con la fascia di capitano al braccio. Al 55', infatti, ha realizzato il gol del momentaneo pareggio rispondendo al vantaggio rosanero di Pohjanpalo; poi la rete di Meazzi negli ultimi minuti ha regalato la vittoria ai biancocelesti. L'ex esterno di Napoli e Toronto ha quindi ritrovato la gioia con il Delfino: nei mesi scorsi aveva avuto contatti anche con la Lazio, poi non se n'è fatto nulla e ha deciso di giocare in Serie B.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.