Serie A | Inter di misura contro il Lecce: Chivu è campione d'inverno
14.01.2026 22:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vince non senza difficoltà l’Inter di Chivu che allunga su Milan e Napoli volando a +6 in classifica.
I nerazzurri sono campioni d’inverno grazie alla rete di Pio Esposito che, entrato dalla panchina, regala tre punti pesantissimi all’Inter contro il Lecce, prossima avversaria della Lazio dopo il Como.
Insomma un successo importantissimo per la squadra di Chivu che pure ha rischiato in più occasioni di subire il vantaggio dei pugliesi che invece incappano in un altro ko e rimangono a quota 17 punti, al quartultimo posto.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide