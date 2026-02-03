Juve, Spalletti sceglie la "via del silenzio" prima della Dea. E con la Lazio...
La Juventus è tornata ad allenarsi ma prima di pensare al big match con la Lazio, in programma domenica 8 febbraio all'Allianz Stadium, dovrà concentrarsi sulla Coppa Italia. I bianconeri sfideranno ai quarti l'Atalanta, la partita si disputerà giovedì 5 febbraio alle 21.
Non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione del match, Luciano Spalletti non risponderà alle domande dei giornalisti. Il club avrebbe deciso di dare priorità al campo visti i troppi impegni ravvicinati. L'appuntamento con la conferenza dovrebbe tornare alla vigilia della gara con i biancocelesti.
