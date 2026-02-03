Il Corriere dello Sport boccia il mercato della Lazio: "Squadra indebolita"
03.02.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - È terminato il mercato di gennaio. La Lazio ha chiuso con cinque acquisti (Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek) e quattro cessioni (Castellanos, Guendouzi, Mandas e Vecino). Le mosse della società biancoceleste sono state pesante bocciate da Il Corriere dello Sport, che ha pubblicato le pagelle delle squadre di Serie A. Di seguito il voto e la descrizione.
VOTO 4,5: "Squadra decisamente indebolita, allenatore inascoltato, tifoseria in rivolta. Le cessioni pesano, gli acquisti molto di meno. A Formello hanno pensato al futuro, certo, ma soprattutto a fare cassa riducendo anche il monte-ingaggi. Così la stagione sembra già andata".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.