Lazio, Vecino: "Popolo laziale, vi ringrazio con tutto il cuore" - VD
Nell'ultimo giorno di mercato anche Matias Vecino ha salutato la Lazio per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Celta Vigo.
L'uruguaiano ha quindi voluto salutare i tifosi sui social con un video e una dedica speciale: "Popolo laziale, vi ringrazio con tutto il mio cuore per l’amore e il rispetto che mi avete sempre dimostrato!
Porterò per sempre con me tutti i bei momenti che abbiamo vissuto insieme!
Grazie al, club allenatori, staff , compagni e tutto il personale di formello che mi ha fatto sentire a casa!
Da oggi in poi sarò sempre uno di voi e vi seguirò con grande affetto augurandovi il massimo!
Un abbraccio e sempre forza LAZIO".
