Lazio, Vecino: "Popolo laziale, vi ringrazio con tutto il cuore" - VD

02.02.2026 23:40 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Vecino: "Popolo laziale, vi ringrazio con tutto il cuore" - VD
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'ultimo giorno di mercato anche Matias Vecino ha salutato la Lazio per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Celta Vigo. 

L'uruguaiano ha quindi voluto salutare i tifosi sui social con un video e una dedica speciale: "Popolo laziale, vi ringrazio con tutto il mio cuore per l’amore e il rispetto che mi avete sempre dimostrato!

Porterò per sempre con me tutti i bei momenti che abbiamo vissuto insieme! 

Grazie al, club allenatori, staff , compagni e tutto il personale di formello che mi ha fatto sentire a casa!

Da oggi in poi sarò sempre uno di voi e vi seguirò con grande affetto augurandovi il massimo!

Un abbraccio e sempre forza LAZIO".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide