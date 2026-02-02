Lazio, l'NS Mura annuncia il trasferimento di Kovac: il comunicato

La Lazio ha depositato il contratto di Blaz Kovac, difensore centrale sloveno classe 2009 in arrivo dall'NS Mura. Lo stesso club ha annunciato la partenza del calciatore attraverso un comunicato ufficiale. Di seguito la nota.

"Blaž Kovač, uno dei giovani calciatori più promettenti del Mura, continuerà la sua carriera in Italia: da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. I due club hanno definito negli ultimi giorni tutti i dettagli del trasferimento.

Il passaggio di Blaž, che quest'anno (nella partita del 3° turno della Prva liga Telemach) è diventato il più giovane debuttante nella storia del club, dimostra che la costanza e il lavoro programmato danno i loro frutti. Nonostante i soli sedici anni, Blaž è un esempio per i giocatori più giovani e per quelli più esperti grazie al suo approccio professionale; è inoltre la conferma che la nostra scuola calcio, sotto la guida di allenatori esperti, forma giocatori pronti per il passo successivo della carriera. Il trasferimento in uno dei giganti italiani è un'ulteriore convalida della qualità del suo sviluppo e del lavoro svolto nel settore giovanile.

Vale la pena sottolineare che questo è già il terzo trasferimento di giovani giocatori del Mura in Italia in poco più di sei mesi. In estate, Alin Kumer Čelik si è trasferito al Genoa, Aljaž Strajnar si è unito all'ambizioso Monza, mentre Tio Cipot tre anni fa era passato allo Spezia (allora in Serie A). Tutti si sono formati nella nostra scuola calcio, hanno avuto la loro occasione in prima squadra e hanno poi fatto un salto in avanti.

Crediamo che questo trasferimento rappresenti un'ulteriore motivazione per tutti i calciatori che stanno crescendo nel nostro vivaio e, allo stesso tempo, sia un chiaro segnale: i giocatori che scelgono il Mura possono assicurarsi, attraverso il lavoro programmato, un percorso verso le grandi realtà del calcio europeo.

Le parole di Robert Kuzmič, Presidente del NŠ Mura:

"Il trasferimento di Blaž Kovač alla Lazio è un momento eccezionale per il nostro club e una forte conferma che la strategia che stiamo costruendo a Mura con i giovani funziona. Il fatto che un ragazzo di sedici anni, diventato da noi il più giovane debuttante della storia, apra oggi le porte di uno dei più grandi club italiani è il risultato di lavoro pianificato, dedizione e una visione chiara dello sviluppo.

Tali operazioni non sono importanti solo per il successo sportivo del singolo, ma anche perché garantiscono al club i mezzi necessari per una gestione stabile, investimenti nelle infrastrutture e nello sviluppo delle generazioni future. Questa è la strada che vogliamo percorrere: creare un ambiente dove i giovani talenti possano progredire, avere spazio in prima squadra e realizzare i propri sogni calcistici.

Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo trasferimento: l'agente di Blaž, Denijel Klačar, e i genitori del ragazzo per il supporto e la fiducia. Un ringraziamento speciale va anche al rappresentante del club Denis Popovič, che con approccio professionale ha permesso che l'operazione con la Lazio si concludesse nel modo giusto, così come a tutti gli allenatori del nostro settore giovanile".