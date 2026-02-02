Calciomercato Lazio | Dall'NS Mura arriva Kovac: le cifre dell'affare
02.02.2026 17:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nelle ore finali del mercato di gennaio, la Lazio ha chiuso per l'arrivo di Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009 dell'NS Mura. Secondo quanto riportato dal portale Nogomania.com in Slovenia, il centrale è stato acquistato dalla Lazio per un totale di 500mila euro (bonus inclusi). È stato l'unico sussulto (fin qui) dell'ultimo giorno della sessione invernale, chiusa senza altri colpi in entrata ma solo con la cessione di Vecino al Celta Vigo.
