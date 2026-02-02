Lazio, Impallomeni: "Romagnoli? Mancano le parole della società"

02.02.2026 19:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del caso Romagnoli, commentando le parole pronunciate da Enzo Raiola, agente del giocatore. Queste le sue considerazioni:

"Sono vicende che bisogna conoscere fino in fondo. Sentiamo le parole dell'agente ma mancano quelle della società. Resta che Romagnoli è un giocatore importante. Ora resta, ma come resta? Questa è la domanda".

