Lazio, Impallomeni: "Romagnoli? Mancano le parole della società"
02.02.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del caso Romagnoli, commentando le parole pronunciate da Enzo Raiola, agente del giocatore. Queste le sue considerazioni:
"Sono vicende che bisogna conoscere fino in fondo. Sentiamo le parole dell'agente ma mancano quelle della società. Resta che Romagnoli è un giocatore importante. Ora resta, ma come resta? Questa è la domanda".
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025.