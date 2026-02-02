Lazio, chi è Kovac: il baby centrale arrivato dalla Slovenia
A poche ore dal gong finale del calciomercato la Lazio ha chiuso un colpo in ottica futura. È ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Braz Kovac, difensore centrale sloveno classe 2009 in arrivo dal NS Mura, che sarà aggregato al settore giovanile biancoceleste.
Difensore dalla stazza importante (192cm), Kovac ha svolto la trafila delle giovanili proprio nel club sloveno, arrivando anche a esordire giovanissimo in Prima Squadra. In questa stagione, infatti, ha fatto 4 apparizioni in campionato, tutte da subentrato, per un totale di 98' minuti disputati tra i professionisti. Il nuovo centrale biancoceleste, inoltre, è già nel giro delle nazionali minori e ha accumulato 6 presenze con la selezione Under 17 del proprio paese.
In quelli che sono giorni caldi per il destino di Alessio Romagnoli, la Lazio si aggiudica, dunque, un difensore di prospettiva, che proseguirà il proprio percorso nelle giovanili per poi provare ad approdare nel calcio dei grandi.