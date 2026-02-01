Calciomercato Lazio | Vecino ai saluti: fatta per il passaggio al Celta Vigo
01.02.2026 20:20 di Christian Gugliotta
CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino lascia la Lazio. Come vi avevamo raccontato, a poche ore dalla fine del calciomercato il Celta Vigo ha messo nel mirino Matias Vecino, il cui contratto scadrà a giugno 2026.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club spagnolo ha trovato un accordo per l'arrivo del centrocampista uruguagio, che verrà liberato dai biancocelesti a parametro zero.