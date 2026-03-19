Lazio, Taylor è infuriato: "Non potrò vedere l'Ajax perché..."

19.03.2026 17:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor è infuriato: "Non potrò vedere l'Ajax perché..."
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Kenneth Taylor è intervenuto ai microfoni del portale olandese Voetbal International per raccontare alcuni retroscena sulla sua vita e sulla sua carriera. Il centrocampista della Lazio ha svelato di esser stato a un passo dal trasferimento al Porto di Farioli, ma anche del suo rapporto con l'Ajax. A tal proposito, durante l'intervista, si è anche espresso con particolare severità sul fatto che non potrà vedere il De Klassieker tra i Lancieri e il Feyenoord perché sarà in campo, in contemporanea, contro il Bologna

"Seguo tutto, guardo ogni partita. All'inizio mi sembrava davvero strano seguirlo a distanza, ma ora mi diverto. Sai cosa mi fa davvero arrabbiare? Che domenica prossima non potrò vedere De Klassieker... Giocheremo contro il Bologna alle 15:00, quindi non è davvero possibile, perché la partita è alle 14:30. Dopo aver giocato vorrei tornare a casa subito e rivedere l'intera partita senza sapere il risultato. Ma al giorno d'oggi non è più possibile". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.