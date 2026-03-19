Lazio, Taylor racconta: "Non sarei dovuto venire a Roma..."

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In un'intervista ai microfoni del portale olandese Voetbal International, Kenneth Taylor svela un curioso retroscena Il centrocampista, che a gennaio si è trasferito alla Lazio dall'Ajax, ha raccontato che il suo obiettivo principale era quello di indossare la maglia del Porto, squadra con la quale era stata avviata una trattativa, per rimettersi al servizio di Farioli. Il mancato passaggio in Portogallo, racconta Taylor, è stato per lui motivo di grande delusione.

IL PORTO E LA TRATTATIVA - "Ad essere onesti, avrei davvero voluto andare all'FC Porto. Era pronto per una nuova sfida e volevo davvero tornare a giocare sotto la guida di Farioli. Non è successo, anche se me lo contavo. Sono rimasto molto deluso e ne ho sofferto molto per un periodo. Il Porto aveva fatto un'offerta che l'Ajax non ha accettato. C'era anche un accordo con l'Ajax per collaborare a un trasferimento, ma quello che il Porto aveva offerto non era abbastanza. E così alla fine non è andata, anche se avevo davvero dato per scontato. Sono stato fuori per molto tempo, ma gli ultimi giorni sono stati molto difficili, devo dire la verità".

IL RAPPORTO CON L'AJAX - "Ma in realtà non c'è mai stata una discussione o altro, l'allenatore è stato molto comprensivo e mi ha dato il tempo di occuparmi di tutto. Abbiamo avuto ottime conversazioni su questo, mi ha aiutato molto. Alla fine, credo anche che tutto accada per una ragione e, naturalmente, non è stata una punizione giocare per l'Ajax, che è il club che amo. Seguo tutto, guardo ogni partita. All'inizio mi sembrava davvero strano seguirlo a distanza, ma ora mi diverto. Sai cosa mi fa davvero arrabbiare? Che domenica prossima non potrò vedere De Klassieker... Giocheremo contro il Bologna alle 15:00, quindi non è davvero possibile, perché la partita è alle 14:30. Dopo aver giocato vorrei tornare a casa subito e rivedere l'intera partita senza sapere il risultato. Ma al giorno d'oggi non è più possibile".