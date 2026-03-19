Italia, sospiro di sollievo per Tonali: ci sarà per i playoff Mondiali
19.03.2026 16:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Allarme rientrato per Tonali. Come riportato da SkySport, dopo la gara di Champions League contro il Barcellona, il centrocampista del Newcastle si è sottoposto a gli esami strumentali che hanno evidenziato solo un edema. Per questo sarà a disposizione dell'Italia e del ct Gattuso per la sfida contro l'Irlanda del Nord per i playoff Mondiali e l'eventuale finale.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.