Lazio, Taylor ha un problema: "Mi sto impegnando tanto, ma Sarri..."
19.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'arrivo alla Lazio ha portato Kenneth Taylor ha doversi impegnare non solo in campo, ma anche fuori. Il motivo è legato alla lingua e alle difficoltà nella comunicazione con Sarri e i suoi assistenti, che non parlano quasi per nulla inglese. Per questo il centrocampista sta lavorando molto per imparare l'italiano, come ha spiegato nell'intervista rilasciata a Voetbal International.
Di seguito le sue parole: "Mi sto impegnando tanto nell'imparare l'italiano. Devo per forza, perché anche gli assistenti di Sarri non parlano quasi per nulla l'inglese. L'allenatore lo parla, ma spiega tutto in italiano. Finché poi non mi vede con un'aria un po' confusa... a quel punto mi traduce ancora qualcosa (ride, ndr.)".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.