FORMELLO - Lazio, Romagnoli è tornato. Sarri sceglie: conferma per Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'ultima fatica prima della sosta. Sarri recupererà Romagnoli a Bologna, da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, salvo sorprese si riprenderà il posto al centro della difesa. Si rivedrà la coppia titolare con Gila. Il centrale era fermo dalla sfida con il Sassuolo, uscì forzatamente all'intervallo per un problema al polpaccio, colpa di un trauma contusivo rimediato in Coppa Italia contro l'Atalanta. Gli esami avevano escluso la lesione muscolare, la prudenza ha consigliato il forfait contro il Milan.

Oggi Romagnoli ha partecipato alla seduta in gruppo. Basic, al contrario, tornerà il 4 aprile contro il Parma. Non ha ancora risolto i fastidi all'adduttore, ormai è fermo da un mese e mezzo, l'ultima presenza risale alla trasferta di Torino contro la Juventus. In regia toccherà di nuovo a Patric, autore di una grande prestazione domenica scorsa. Lo spagnolo sarà confermato davanti alla difesa con Dele-Bashiru e Taylor ai suoi lati.

Il nuovo stop è quello di Zaccagni, finito ko per una "lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra". Stop di circa un mese, è in dubbio pure per la semifinale di ritorno con l'Atalanta. Diverse opzioni per la fascia sinistra, in pole ci sono Pedro e Noslin per sostituire il capitano. Al Dall'Ara venne scelto l'ex Barcellona e Chelsea dall'inizio. Sicuri della maglia Maldini falso nove e Isaksen a destra. Ai box Cataldi (distrazione al polpaccio sinistro, ci sarà con il Parma), oltre ai lungodegenti Provedel, Rovella e Gigot. Domani allenamento alle 15, sabato la rifinitura mattutina alle 11.