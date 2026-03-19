Lazio, Sarri come Farioli? Taylor non ha dubbi: "Vedo delle somiglianze..."
19.03.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato dal portale olandese Voetbal International, il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha parlato di Farioli, suo ex allenatore all'Ajax, e di Sarri, con cui lavora tutt'ora. Ritiene che i due siano molto simili nel modo di interpretare il calcio. Di seguito le sue parole.
"Farioli è stato fantastico. Mi ha mandato dei messaggi dicendomi che Maurizio Sarri sarebbe stato l'allenatore perfetto per me. Vedo molte somiglianze tra loro nel modo di concepire il calcio, nella struttura e nel possesso palla. Mi ha rassicurato sul fatto che lo stile di gioco della Lazio sarebbe stato il passo logico per la mia evoluzione".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.