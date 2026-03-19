Lazio, Taylor e il retroscena su Farioli: "Mi ha scritto, era dispiaciuto..."

Prima di arrivare alla Lazio, Kenneth Taylor è stato molto vicino a trasferirsi al Porto. Già in estate, infatti, il centrocampista avrebbe voluto lasciare l'Ajax, con Farioli che l'avrebbe rivoluto con sé in Portogallo dopo l'esperienza ad Amsterdam. L'olandese si è espresso proprio sul tecnico italiano nell'intervista rilasciata ai microfoni di Voetbal International. Di seguito le sue parole.

"Quando ho firmato per la Lazio, Farioli mi ha mandato un messaggio: mi ha scritto che non gli stavo più così simpatico (ride, ndr.). Ha detto che gli dispiaceva, ma si è anche congratulato con me, è stato un bel gesto. Mi sono trovato davvero bene a lavorare con lui, è davvero un grande allenatore. Non è un caso che piangevano tutti quando ha salutato l'Ajax".