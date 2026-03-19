Lazio, Nesta compie cinquant'anni: gli auguri della società - FOTO
19.03.2026 17:30 di Simone Locusta
La Lazio fa gli auguri a Nesta sui propri profili social. "Tanti auguri, Alessandro", questo il messaggio del club biancoceleste a corredo di una foto storica: Nesta che bacia la Supercoppa Europea dopo aver battuto il Manchester United.
Spegne oggi 50 candeline l'ex difensore, capitano e icona biancoceleste che ha vestito la maglia della Lazio dal 1993 al 2002. Nella Capitale, Nesta ha collezionato 261 presenze e 3 reti. Con la Lazio, ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia, altrettante Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.