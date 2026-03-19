Lazio ultima in Italia per minuti concessi agli U23: dov'è il progetto giovani?

La Lazio ha avviato un progetto di ringiovanimento. I frutti, però, si vedranno solo a lungo termine, o almeno è questa la speranza che circonda Formello e il mondo biancoceleste. Perché al momento i numeri dicono altro.

Durante la finestra invernale di calciomercato, la Lazio ha acquistato profili sicuramente più giovani di quelli già presenti in rosa. Daniel Maldini è del 2001, Kenneth Taylor è del 2002, Petar Ratkov è del 2003, Edoardo Motta è del 2005: di questi, però, solo i primi due giocano con regolarità; mentre Ratkov è relegato a ultima scelta offesniva e Motta sta iniziando a giocare solo adesso per cause di forza maggiore.

Nel mondo del calcio, dopo i 22 anni non si viene più considerati poi così giovani. Secondo la classifica stilata da Kickest in merito ai minuti concessi agli U23 (per U23 si intendono i calciatori nati dal 01/01/2003 in poi), la Lazio si trova all'ultimo posto. Sono solo 1.817 i minuti concessi agli U23.

Al contrario, il Como di Fabregas è la squadra che ha concesso fin qui più minuti agli Under 23 in Serie A: 11.793, nettamente più di tutte le altre. Un progetto giovani, quello del Como, che funziona eccome.

Il Como è la squadra che ha concesso fin qui più minuti agli Under 23 in Serie A: 11.793, nettamente più di tutte le altre. Per U23 si intendono i calciatori nati dal 01/01/2003 in poi. pic.twitter.com/DC0dd6P1Bu — Kickest (@Kickest_it) March 19, 2026