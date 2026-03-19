Nesta spiega: "Al Milan ho capito una cosa. Le sconfitte alla Lazio..."
19.03.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Ricordando il suo passato da calciatore, l'ora allenatore Alessandro Nesta ha parlato ai taccuini de Il Corriere della Sera dell'esempio da seguire e della differenza tra Milan e Lazio negli anni duemila. Di seguito le sue parole a riguardo.
"L'esempio da seguire? Paolo Maldini. Quando sono arrivato a Milano e ho visto che, pur non essendo un ragazzino, andava sempre a 200 all'ora ho capito perché il Milan vinceva sempre e noi alla Lazio ci aggrappavamo a un sacco di scuse per giustificare gli insuccessi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.