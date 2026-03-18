Calciomercato Lazio | Gila, non solo il Milan: c'è una squadra in vantaggio

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ci hanno provato in tutti i modi Christian Pulisic e Rafa Leao, ma era come sbattere la testa contro il muro. Contro un muro spagnolo alto 185 centimetri, dotato di grandi letture, un ottimo allungo e una buona fisicità. Ne sa qualcosa il portoghese, che quando aveva assaporato la possibilità di correre verso la porta della Lazio, non solo è stato recuperato in scatto, ma Gila gli ha anche soffiato il pallone e lo ha mandato a vuoto con una finta nella propria area di rigore. L'Olimpico è esploso. Esattamente come nel secondo tempo, quando in scivolata ha spento un'iniziativa di Pulisic nei propri sedici metri e ha esultato verso la parte biancoceleste dei Distinti Sud, caricando tutto lo stadio.

IL FUTURO DI GILA - Nelle ultime due vittorie Gila ci ha sempre messo lo zampino. Le sue qualità sono note, a volte però spariscono dietro iniziative personali evitabili o le troppe libertà che si concede. Quando, però, il classe 2000 gioca così fa mangiare le mani anche a quel Real Madrid che non solo lo ha lasciato partire nell'estate del 2021, ma non lo ha richiamato in Spagna quando ne aveva avuto l'occasione. Il 50% in favore dei Blancos sulla futura rivendita resta un'occasione per la società di Florentino Perez che in estate potrebbe farci anche più di un pensierino se dovesse palesarsi l'occasione.

DERBY DI MILANO PER GILA - Per ora, però, un ritorno di Gila in camiseta blanca è solo un'ipotesi e neanche concreta, al contrario di altre che potrebbero farsi più serie avvicinandosi all'estate. Il Milan resta una delle società che ha i fari puntati sullo spagnolo, come vi avevamo anticipato a gennaio, ma davanti a un'asta è pronto a orientarsi verso altri obiettivi. Ad aver assunto una posizione di vantaggio, secondo quanto riporta Il Messaggero, è l'Inter di Chivu che sarebbe disposta ad accordarsi anche per un trasferimento a parametro zero.

UN ALTRO TENTATIVO, ALTRIMENTI: ESTERO - Il contratto di Gila è in scadenza nel 2027. La Lazio, dal canto suo, proverà a fare un ultimo tentativo. Stando a quanto scrive il quotidiano, dopo gli ultimi approcci risalenti alla scorsa estate, nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi contatti. Per lui sarebbe previsto un contratto con prolungamento e adeguamento dello stipendio, che attualmente ammonta intorno agli 800.000 euro (1,6 lordi). Lo stesso di quando si è trasferito da Madrid. Se il tentativo, però, dovesse andare a vuoto la priorità della Lazio sarà quella di cederlo all'estero, dove dal Messaggero registrano l'interesse del Leicester (che attualmente staziona in Championship) e del solito Bournemouth.