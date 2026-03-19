Infantino: "La Fifa non può risolvere i conflitti geopolitici"
Si è tenuto nella giornata odierna a Zurigo il Consiglio della FIFA dove, il presidente Gianni Infantino, ha lanciato un appello in merito alla situazione geopolitica sempre più incerta.
“La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici ma ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, poiché i nostri pensieri vanno a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso”.
“La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto avremo la conferma delle 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo FIFA si svolga come previsto”.
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