Lazio, Orsi critico: "A Sarri bisogna dare qualche responsabilità"

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Ai microfoni di Radio Radio, è andato in scena un dibattitto tra i diversi opinionisti presenti in collegamento sulla stagione fin qui disputata dalla Lazio. L'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha usato parole critiche per commentare l'andamento della squadra di Sarri, imputando parte della colpa allo stesso tecnico. Queste le sue dichiarazioni:

“La Lazio ha gli stessi punti della Roma nel girone di ritorno? Non facciamo passare come se il mercato di gennaio sia stato straordinario. Il campionato ha 38 partite. A me ha sorpreso che la Lazio non abbia fatto punti nel girone d’andata. All’allenatore, che è molto bravo, bisogna dare qualche responsabilità, perché sembrano intoccabili. Visto che la gente si attacchi a qualcuno, ma bisogna avere anche uno spirito critico. Se ci sono questi numeri, vuol dire che qualcuno ha sbagliato, non si può sempre parlare di infortuni, pubblico e attaccanti".