West Ham, Castellanos va in Nazionale? La decisione di Scaloni sull'ex Lazio

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L'impatto di Castellanos con il West Ham ha diviso gli ambienti londinesi. Se da una parte c'è chi lo celebra, dall'altra c'è chi non vede in lui il bomber che ci si aspettava e per il quale la società ha speso 30 milioni di euro. Fino a oggi, in 13 apparizioni, sono stati appena 3 i gol segnati: uno in FA Cup contro il QPR e due in Premier contro Burnley e Liverpool.

CASTELLANOS E LA NAZIONALE - Numeri un po' troppo scarni per pensare di attirare su di sé l'attenzione, soprattutto se al proprio fianco ci sono giocatori come Bowen e Summerville che invece continuano a decidere le partite e a fare la differenza ogni domenica. Le difficoltà del Taty in effetti si sono riflettute anche sulla decisione di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell'Argentina, infatti, ha deciso di escludere Castellanos dalla lista dei convocati per la prossima sosta Nazionali.

TATY ESCLUSO, ANCHE SENZA LAUTARO - A rappresentare l'attacco dell'Albiceleste saranno: Lionel Messi, Julian Alvarez, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Thiago Almada e José Lopez. Non ci sarà spazio, quindi, per l'ex attaccante della Lazio che, nonostante l'assenza di Lautaro Martinez per infortunio, ha fallito il suo primo obiettivo della nuova avventura inglese.

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



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