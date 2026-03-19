Lazio, Pino Insegno a Lotito: "Dovresti inchinarti a Immobile! E Sarri..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nell'ultimo video di Brigata Lazio intitolato 'Lazio: nel buio, la luce', l'attore e tifoso laziale Pino Insegno ha parlato della gestione del presidente Lotito sottolinenando alcuni dei suoi errori. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

“Da Lotito basterebbero poche parole: ‘Chiedo scusa, non abbiamo una lira, stiamo vicini’. Quanto sarebbe bello allo stadio vedere Oddi, Nanni, Signori, Lulic… E invece là dentro non c’è nessun laziale. Perché Immobile è un’auto usata che non funziona più? Ha fatto più di 150 gol, tu dovresti inchinarti e ringraziarlo come facciamo tutti noi. Noi siamo un popolo di fratelli, l’ha detto anche Sarri. L’influenza della Lazio è fortissima, lui è arrivato qui e si è innamorato, non puoi non farlo. Io vorrei vedere chi ha reso grande questa squadra, amarla. Invece chi se ne va, non ci considera più, odiano la situazione dove sono capitati e sono stati fatti fuori. La cosa bella sarebbe riuscire ad avere dei confronti veri, non a distanza. Ma ora è impossibile”.