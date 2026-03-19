Nesta: "L'addio alla Lazio? Stavo malissimo. Mi volevano vendere..."

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RASSEGNA STAMPA - Intervistato dalla redazione de Il Corriere della Sera in occasione del suo compleanno, l'ex difensore e ora allenatore Alessandro Nesta ha raccontato il suo addio alla Lazio e la sua presentazione al Milan nel 2002. Di seguito le sue parole.

"L'arrivo al Milan? Stavo male veramente. Da tre anni mi dovevano vendere per questioni di bilancio e quella mattina, quando mi ero allenato a Formello, avevo pensato 'vai, anche quest'anno è andata'. E invece a fine sessione mi avvisarono che mi avevano ceduto. Il meglio però avvenne la sera. Con Adriano Galliani ero andato come ospite a Pressing. Alla prima pausa pubblicitaria venni ripreso: 'Sorridi, perché i giocatori al Milan sono solo felici'".