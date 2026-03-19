Lazio, Nesta racconta: "Zeman? Pensavo fosse matto, mi ha cambiato la vita"
19.03.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere della Sera, Alessandro Nesta ha ripercorso i suoi inizi nelle giovanili della Lazio. In particolare ha parlato del suo cambio di ruolo e del suo passaggio a difensore mentre si trovava nella Primavera biancoceleste, dovuto a Zdenek Zeman. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Zeman ha avuto la follia di spostarmi di ruolo. All'inizio nelle giovanili facevo la mezzala, ero bravino. Poi in Primavera ero terzino destro finché il mister mi disse che dovevo fare il difensore centrale. Lì per lì pensai "questo è matto". Invece mi ha cambiato la vita".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.