Calciomercato Lazio | Milan, all-in su Gila: all'Olimpico ha convinto tutti

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RASSEGNA STAMPA - Il Milan ha bisogno di rinnovare la difesa per la prossima stagione e prende sempre più quota il nome di Mario Gila. Il centrale della Lazio è finito in cima alla lista dei dirigenti rossoneri, che cercano un profilo pronto, capace di inserirsi subito tra i titolari. La candidatura dello spagnolo, che come vi abbiamo raccontato è nel mirino dei rossoneri da diverso tempo, ha guadagnato ulteriore forza dopo l’ultima sfida all’Olimpico, dove ha offerto una prestazione di altissimo livello sotto gli occhi della dirigenza milanista.

C'è anche un fattore che può facilitare l’operazione: Gila era stato portato a Roma da Igli Tare, oggi uomo mercato del Milan, che conosce bene il giocatore e ne apprezza le qualità. Un elemento che potrebbe pesare nelle valutazioni rossonere, soprattutto considerando le difficoltà legate ad altre piste, come quella che porta a Kim del Bayern, frenata da un ingaggio molto elevato.

Il contratto di Gila con la Lazio scade nel 2027 e, spiega la Gazzetta dello Sport, questo potrebbe mantenere il prezzo su una base tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tuttavia, la situazione resta fluida: Claudio Lotito è noto per essere un interlocutore tutt’altro che semplice e, soprattutto, sul difensore spagnolo si registra anche l’interesse dell’Inter.