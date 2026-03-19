Lazio, Di Battista: "Sono fiero di protestare. Stiamo tutti compatti perché..."

Il politico e tifoso laziale Alessandro Di Battista ha parlato della contestazione del tifo organizzato contro il presidente Lotito nell'ultimo video di Brigata Lazio, intitolato 'Lazio: nel buio, la luce'. Di seguito le sue parole: “Il cielo sarà ancor più celeste quando finirà questo momento tremendo, causato fondamentalmente da un incidente di percorso nella nostra storia. E ne abbiamo avuti tanti. Vorrei fare i miei complimenti al tifo organizzato per l'esempio di lotta non violenta ma pacifica, condotta con grande dignità. Io personalmente sono abbonato, ma seguirò tutte le direttive del tifo organizzato, perché mi sembrano i più lucidi in questo momento".

"Per me è brutto non andare allo stadio, mi diverto proprio, è la cosa più bella della mia vita farlo con i miei figli. Però comunque mi sento fiero e orgoglioso di far parte del 95% delle persone che protesta. Poi non giudico chi fa scelte diverse, ma li invito a ragionare: qui c'è la possibilità per un popolo di ottenere un risultato grazie alla compattezza. Io ci credo tanto, com’è successo nel passato. Mi immagino veramente zero abbonamenti il prossimo anno. Questa roba servirà, non può non servire. Invito tutti i laziali che hanno la pelle dura e il cuore grande a essere compatti. La compattezza porterà un risultato che farà parte dei più grandi trionfi della nostra storia, come il secondo scudetto o i gol di Conceicao, Nesta, Lulic, Fiorini e Poli. I grandi risultati ottenuti da un popolo intero che si muove".