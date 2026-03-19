Di Battista racconta: "Sono tifoso della Lazio grazie a mio padre..."

All'ultimo video di Brigata Lazio intitolato 'Lazio: nel buio, la luce' ha partecipato anche il politico Alessandro Di Battista, che ha raccontato di come suo padre gli ha trasmesso la lazialità che ora porta avanti con i suoi figli. Di seguito le sue parole.

“La Lazio è qualcosa di particolare. Chi è laziale sa di appartenere a una famiglia decisamente particolare. Non soltanto in questa città, ma in generale. La storia della Lazio è così travagliata, così tragica… Chi è laziale ha un legame con una storia che davvero non si trova altrove. Io sono così contento di essere laziale grazie a mio padre. Questa è la prima stagione che la Lazio gioca senza di lui, perché è scomparso qualche mese fa. Mi rendo conto oggi che tutte le cose più belle della mia vita, anche le battaglie che faccio, derivano dal suo esempio. E sono laziale grazie a lui. Mi portò per la prima volta allo stadio, era un Lazio - Genoa 1-0 in Serie B: Gregucci segnò di testa al novantesimo. Eravamo in Curva Sud, mio papà si incavolò e voleva uscire prima, ma io dissi: 'Papà un attimo, un attimino!', e vidi il mio primo gol. Sono cose che mi stanno dentro”.