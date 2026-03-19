Lazio, Basic non recupera per il Bologna: possibile rientro dopo la sosta
RASSEGNA STAMPA - La squadra continua a lavorare a Formello: dopo la doppia seduta di ieri, oggi è previsto un allenamento pomeridiano alle 15, stesso programma anche per domani. Sabato, invece, rifinitura fissata alle 11, momento decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
Se Romagnoli spinge per il rientro con il Bologna, come riporta il Corriere dello Sport, sul fronte infermeria resta out Toma Basic, ancora alle prese con un fastidio agli adduttori che coinvolge un tendine: salterà la gara e sfrutterà la sosta per recuperare definitivamente.
Per il resto, Sarri dovrebbe confermare l’assetto visto contro il Milan, con Patric nuovamente al centro della difesa dopo l’ottima prova. L’unica vera novità sarà l’assenza di Mattia Zaccagni, fermato da un infortunio che priverà la squadra di una delle principali fonti offensive.