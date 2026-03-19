Europa e Conference League, Roma - Bologna e non solo: gli ottavi in programma
Dopo quelle di Champions League, anche le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League sono pronte ad andare in scena. L'attenzione è tutta sul derby italiano tra Roma e Bologna, che si daranno battaglia all'Olimpico dopo l'1-1 dell'andata, mentre la Fiorentina proverà a difendere il 2-1 del Franchi sul campo dei polacchi del Rakow. Di seguito tutte le sfide in programma.
EUROPA LEAGUE
Olympique Lione - Celta Vigo, ore 18:45
Midtjylland - Nottingham Forest, ore 18:45
Friburgo - Genk, ore 18:45
Betis - Panathinaikos, ore 21:00
Porto - Stoccarda, ore 21:00
Aston Villa - Lille, ore 21:00
Bologna - Roma, ore 21:00
CONFERENCE LEAGUE
Rakow - Fiorentina, ore 18:45
AEK - NK Celje, ore 18:45
Mainz - Sigma Olomouc, ore 18:45
AEK Larnaca - Crystal Palace, ore 18:45
Sparta Praga - AZ Alkmaar, ore 21:00
Shakhtar Donestl - Lech Poznan, ore 21:00
Rayo Vallecano - Samsunspor, ore 21:00
Racing Strasburgo - Rijeka, ore 21:00