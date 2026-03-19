Europa e Conference League, Roma - Bologna e non solo: gli ottavi in programma

19.03.2026 14:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Europa e Conference League, Roma - Bologna e non solo: gli ottavi in programma
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Dopo quelle di Champions League, anche le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League sono pronte ad andare in scena. L'attenzione è tutta sul derby italiano tra Roma e Bologna, che si daranno battaglia all'Olimpico dopo l'1-1 dell'andata, mentre la Fiorentina proverà a difendere il 2-1 del Franchi sul campo dei polacchi del Rakow.  Di seguito tutte le sfide in programma.

EUROPA LEAGUE 

Olympique Lione - Celta Vigo, ore 18:45

Midtjylland - Nottingham Forest, ore 18:45

Friburgo - Genk, ore 18:45

Betis - Panathinaikos, ore 21:00

Porto - Stoccarda, ore 21:00

Aston Villa - Lille, ore 21:00

Bologna - Roma, ore 21:00

CONFERENCE LEAGUE

Rakow - Fiorentina, ore 18:45

AEK - NK Celje, ore 18:45

Mainz - Sigma Olomouc, ore 18:45

AEK Larnaca - Crystal Palace, ore 18:45

Sparta Praga - AZ Alkmaar, ore 21:00

Shakhtar Donestl - Lech Poznan, ore 21:00

Rayo Vallecano - Samsunspor, ore 21:00

Racing Strasburgo - Rijeka, ore 21:00

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.