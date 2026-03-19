Lazio, Zaccagni di nuovo ai box: Sarri studia le soluzioni per sostituirlo
RASSEGNA STAMPA - La Lazio perde di nuovo il suo capitano. Proprio mentre cercava di accelerare per riacquistare la forma migliore, Mattia Zaccagni è costretto a una nuova brusca frenata, stavolta a causa di una lesione a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L'esterno non trova pace e dovrà restare lontano dal campo per un periodo di 4-6 settimane, con il rischio concreto di saltare anche la semifinale di ritorno contro l'Atalanta.
Il nuovo stop occorso a Zac, dunque, costringe Sarri a pensare alle possibili alternative per sostituirlo sulla corsia di sinistra. Secondo Il Messaggero, l'opzione numero uno è Pedro che, nonostante l'età e una stagione non proprio brillante, resta il più affidabile per giocare in quel ruolo.Un'altra possibilità è rappresentata da Noslin, solitamente preferito a gara in corso per le sue caratteristiche, ma utilizzabile anche dal 1'.
L'olandese potrebbe tornare titolare nel prossimo match di campionato, proprio contro quel Bologna contro cui era andato per l'ultima volta a segno in Coppa Italia, subentrando allo spagnolo. Una terza via, infine, sarebbe quella di adattare Cancellieri sull'out mancino. Sarri è soddisfatto dagli ultimi ingressi in campo dell'ex Verona e medita sulla possibilità di rilanciarlo dal primo minuto.