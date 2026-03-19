Bologna - Lazio, dirige Feliciani: i precedenti col fischietto abruzzese
Sarà Ermanno Feliciani a dirigere la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domenica 22 marzo alle 15:00 allo stadio Dall’Ara e valida per la trentesima giornata di Serie A.
Il fischietto abruzzese ha già incrociato la squadra biancoceleste in due occasioni con un bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto due successi della Lazio senza sconfitte né pareggi. L’ultima sfida risale al 19 aprile 2024, quando i biancocelesti vinsero in casa del Genoa grazie alla rete di Luis Alberto.
Favorevole anche il bilancio con il Bologna, che parla di tre confronti con due vittorie rossoblu, zero pareggi e una sola sconfitta. L’ultimo incrocio risale in questo caso al successo esterno per 1-0 in casa del Pisa del 2 marzo 2026. Feliciani non ha mai diretto una gara tra Lazio ed emiliani in carriera.