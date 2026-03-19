Italia, Zaccagni è out per i playoff Mondiali. Gattuso ora pensa a Maldini

19.03.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Italia, Zaccagni è out per i playoff Mondiali. Gattuso ora pensa a Maldini
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RASSEGNA STAMPA - Rischio Tonali, out Zaccagni. Mani nei capelli per Gattuso, che proprio a pochi giorni dai playoff per i Mondiali deve fare i conti con diversi infortuni (oltre a quello precedente di Vergara). Il capitano della Lazio ha riportato una "lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra".

Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ct dell'Italia deve riflettere su come sostituirlo. In pole ci sono Orsolini e Maldini, compagno di squadra dell'esterno biancoceleste. Potrebbero rientrare anche entrambi in lista nel ruolo di ala-trequartista, potrebbero essere utili per il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o al 4-2-4 per giocare in maniera più offensiva. Le riflessioni continueranno nelle prossime ore: le convocazioni azzurre usciranno venerdì.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.