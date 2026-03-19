Lazio, Nesta ricorda lo Scudetto: "Una festa clamorosa. Ero in macchina e..."

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RASSEGNA STAMPA - Un trionfo indimenticabile. Lo Scudetto vinto con la Lazio nel 2000 è un ricordo splendido per Alessandro Nesta, che è tornato a parlarne ai taccuini de Il Corriere della Sera. Nell'intervista ha raccontato come ha vissuto la vittoria con la Reggiana e il gol di Calori a Perugia contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

"Lo Scudetto vinto con la Lazio? Pazzesco. Era il maggio del 2000, ero squalificato e perciò avevo visto la partita in tribuna. Dopo il 3-0 alla Reggina mi ero messo in macchina un po' per scaramanzia e un po' perché a Perugia dove giocava la Juve la partita era stata sospesa per pioggia. Quando alla radio sentii del gol di Calori, tornai all'Olimpico e fu una festa clamorosa".