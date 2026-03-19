Lazio, fuori i convocati della Nigeria: la scelta su Dele-Bashiru
19.03.2026 11:15 di Mauro Rossi
Si avvicina una nuova sosta per le nazionali, l’ultima prima del termine della stagione. Diversi i calciatori già convocati in casa Lazio, con Provstgaard alla prima chiamata con la Danimarca. Tra le nazionali impegnate in questa sosta anche la Nigeria, che giocherà due amichevoli il 27 e il 31 marzo, rispettivamente contro Iran e Giordania. Tra i calciatori chiamati da Chelle anche Dele-Bashiru: il nigeriano della Lazio risponderà presente alla chiamata del CT per poi tornare a Formello. Di seguito l’elenco completo.