Lazio, Mattei attacca Lotito: "L’unico presidente ad andare contro i tifosi"

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei. Al centro della discussione il rapporto tra Claudio Lotito e la tifoseria laziale, mai intricato come oggi e, secondo Mattei, un unicum in tutto il calcio. Di seguito le sue parole.

"C’è un’altra presidenza che dice certe cose contro squadra, allenatore e, soprattutto, tifosi? Abbiamo sentito dire ‘Qui comando io’, oppure ‘Era una società di reietti prima che arrivassi io’. Questi atteggiamenti non sono accettabili".

"C’è un altro presidente che dice certe cose e, soprattutto, che va contro i tifosi? Credo che Lotito sia l’unico presidente ad andare contro i tifosi, che devono pagare per lo stadio e non avere voce in capitolo. Discutibili sono i modi. Solo la Lazio vive questa realtà: c’è un presidente contro i tifosi".

"Diversi calciatori vogliono andare via perché mancano ambizioni, prospettive, voglia di essere competitivi. Quando il presidente Lotito dice che alcuni giocatori sono voluti andare via è un’aggravante, non una giustificazione".