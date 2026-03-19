Lazio | "Di padre in figlio": il post del club per la festa del papà - FOTO

19.03.2026 10:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio | "Di padre in figlio": il post del club per la festa del papà - FOTO
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Oggi, come ogni 19 marzo, si celebra la festa del papà. Attraverso un post diffuso sui propri canali social, la Lazio ha rivolto gli auguri a tutti i padri biancocelesti, accompagnato dalla descrizione: "Di padre in figlio: auguri a tutti i papà"

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.