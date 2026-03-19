Lazio, i tempi di recupero di Zaccagni: è in dubbio per la Coppa Italia

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RASSEGNA STAMPA - Nuovo stop per Mattia Zaccagni, il terzo dall’operazione alla pubalgia dello scorso giugno. L’esterno si è fermato contro il Milan: inizialmente pensava a una semplice botta al ginocchio, ma già a fine gara era chiaro che si trattasse di qualcosa di più serio. Ha provato a stringere i denti, anche per spirito di sacrificio e su richiesta di Sarri, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 38’ della ripresa.

Gli esami hanno confermato uno stiramento con una lesione muscolare post-traumatica di media entità che coinvolge sia il vasto mediale sia il vasto intermedio della coscia destra. Come spiega il Corriere dello Sport, si tratta di due muscoli fondamentali del quadricipite, essenziali per l’estensione del ginocchio e la stabilità della rotula. Zaccagni ha già iniziato il percorso di recupero, ma i tempi non saranno brevi: si parla di uno stop tra i 30 e i 40 giorni, con ulteriori controlli che definiranno meglio la durata.

Guardando il calendario, la sua presenza per la semifinale di Coppa Italia del 22 aprile a Bergamo è seriamente in dubbio. Molto dipenderà da come risponderà alle terapie. Il capitano ha spesso forzato i tempi pur di esserci, arrivando a giocare anche con pochissimo lavoro nelle gambe, ma questa volta la situazione appare più complicata.