Lazio, Lotito punta tutto sulla Coppa Italia: premio raddoppiato in caso di trionfo

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RASSEGNA STAMPA - In una stagione fin qui sciagurata, che ha visto la Lazio arrancare in campionato, il percorso in Coppa Italia rappresenta l'unico salvagente a cui potersi aggrappare. La squadra di Sarri è potenzialmente a sole due vittorie dal sollevare un trofeo che, oltre a rendere meno amara questa annata, garantirebbe anche la qualificazione alla prossima Supercoppa e all'Europa League, altrimenti impossibile da raggiungere attraverso la Serie A.

Su questo salvagente conta a tutti i costi Claudio Lotito. Ormai con tutta la tifoseria laziale contro, il presidente punta tutto sui giocatori, ai quali si è rivolto nelle scorse settimane per chiedere uno scatto d'orgoglio e rassicurandoli per il futuro. Secondo il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste avrebbe promesso, come incentivo in più, un premio maggiore in caso di trionfo finale in coppa. Inizialmente fissata a 2 milioni di euro, da aggiungere ai premi individuali già previsti, la ricompensa sarebbe stata accresciuta almeno del doppio.

Lotito ci crede davvero e a febbraio aveva chiesto al gruppo di puntare sul cammino in Coppa Italia. Il presidente si presentò sugli spalti del Dall'Ara per i quarti di finale contro il Bologna, esultando al rigore decisivo di Taylor e ricordando alla squadra, sul volo di ritorno, quel discorso avuto. Alla gara di ritorno contro l'Atalanta manca ancora un mese, ma in casa Lazio la testa è già rivolta lì. L'occasione di salvare questa stagione è a portata di mano e nessunoo vuole lasciarsela sfuggire.