Champions League | Poker del Bayern all'Atalanta, saluta anche il Tottenham di Tudor
18.03.2026 22:57 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ultimi verdetti per quanto riguarda gli ottavi di Champions League.
Saluta l’unica italiana rimasta, l’Atalanta, che dopo aver perso 6-1 all’andata cade in casa del Bayern Monaco che si impone anche al ritorno per 4-1.
Ai quarti anche il Barcellona che schianta il Newcastle imponendosi per 7-2. Quarti di finale anche per il Liverpool che cala il poker al Galatasaray e per l’Atletico Madrid di Simeone. Il Tottenham di Tudor lotta e si impone per 3-2 ma non basta per recuperare il 5-2 dell’andata.
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autore
Jessica Reatini
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