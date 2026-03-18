Lazio, Gherarducci: "Sarri? Mi sembra involuto rispetto a Napoli"
18.03.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Giampaolo Gherarducci ha detto la sua su Italiano e Sarri, in vista del match di domenica del Dall’Ara.
“Italiano ha ancora un po' di bonus da spendere, Sarri mi sembra involuto rispetto a qualche anno fa. Credo faccia un calcio più difensivo rispetto a quanto visto a Napoli. Mi sembra un calcio più grigio ultimamente”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide