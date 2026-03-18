Lazio, Gherarducci: "Sarri? Mi sembra involuto rispetto a Napoli"

18.03.2026 22:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gherarducci: "Sarri? Mi sembra involuto rispetto a Napoli"
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Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Giampaolo Gherarducci ha detto la sua su Italiano e Sarri, in vista del match di domenica del Dall’Ara.

“Italiano ha ancora un po' di bonus da spendere, Sarri mi sembra involuto rispetto a qualche anno fa. Credo faccia un calcio più difensivo rispetto a quanto visto a Napoli. Mi sembra un calcio più grigio ultimamente”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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