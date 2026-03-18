Lazio, Pagani: "C'è qualcosa di bellissimo in questa tragica stagione"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Malcom Pagani ha detto la sua sulla stagione della Lazio anche alla luce degli ultimi risultati della squadra di Sarri.
“Ci vorrà la giusta distanza temporale per capire ed apprezzare il lavoro che ha fatto Sarri in questa stagione. È stata una squadra investita da ogni tipo di tempesta, il suo loro nel tenere il gruppo coeso e concentrato è stato straordinario".
"C’è qualcosa di bellissimo in questa tragica stagione, vedere una squadra che rema tutta nella stessa direzione. L’ho percepito da diversi dettagli durante il match, dai comportamenti di molti singoli nei momenti di difficoltà. Tutte cose che ti fanno pensare che ci sia un grande gruppo di professionisti che tengono alla Lazio, a partire dal proprio allenatore. Questa stagione ha visto qualcosa di profondamente laziale e, paradossalmente, bello”.
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