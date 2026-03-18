Atalanta, Palladino: “Coppa Italia? Vogliamo portarla a Bergamo”
18.03.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Nel post gara della sfida contro il Bayern Monaco il tecnico dell'Atalanta Palladino ha parlato anche di Coppa Italia ai microfoni di Sky Sport.
“La Coppa Italia è un obiettivo che ci poniamo. È una coppa che vogliamo portare a Bergamo, per noi sarebbe un sogno perché diverse volte siamo arrivati in finale e quest’anno vogliamo provare a conquistare il trofeo”.
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autore
Jessica Reatini
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