Briga: "Ora solo bugie e arroganza, la Lazio merita di tornare a essere amata"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il cantante e tifoso laziale Mattia Briga è stato tra i protagonisti dell'ultimo video di Brigata Lazio intitolato 'Lazio: nel buio, la luce'. Nel parlare del momento difficile che sta vivendo la Lazio, si è soffermato sulla contestazione portata avanti dal tifo organizzato e dall'attuale gestione societaria da parte del presidente Lotito. Di seguito le sue parole.

“La Lazio merita di tornare a essere difesa, di essere amata come dovrebbe. Quello che stiamo facendo in qualità di popolo e di innamorati della stessa idea sta riscuotendo pareri anche al di fuori del mondo Lazio, è un segnale di qualcosa di enorme che stiamo smuovendo. È importante comunicare anche che non è una protesta perché improvvisamente vogliamo la Champions League. Io ho 37 anni, la Serie B non l'ho mai vista: per me la Lazio è una squadra forte che merita palcoscenici importanti. Ma il gol che mi fa più piangere è uno che non ho mai visto dal vivo, ovvero quello di Fiorini. Lo guardo e piango come per nessun altro: questo è emblematico del folle amore che ogni laziale prova per la squadra. Adesso c’è una comunicazione bugiarda e vessatoria nei confronti di gente innamorata che fa sacrifici. Ci sono solo bugie e arroganza”.