Lazio, Romagnoli spinge per tornare con il Bologna: le sue condizioni

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RASSEGNA STAMPA - Segnali positivi, ma senza correre rischi. Alessio Romagnoli vede avvicinarsi il rientro e mette nel mirino la sfida contro il Bologna, anche se la decisione definitiva verrà presa solo nelle prossime 48 ore. Il difensore biancoceleste ha svolto un nuovo test in campo: le sensazioni sono state buone, ma staff medico e tecnico vogliono valutare tutto con la massima attenzione prima di dare il via libera.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Romagnli ha avuto un problema al polpaccio, accusato inizialmente in Coppa Italia contro l’Atalanta, lo aveva costretto a uscire all’intervallo nella gara successiva contro il Sassuolo. Da quel momento è rimasto ai box anche contro il Milan, con Sarri obbligato a ridisegnare la difesa, affidandosi alla coppia Provstgaard-Gila.

Ora però la situazione è in miglioramento. Il centrale ha aumentato progressivamente i carichi di lavoro e l’ultimo test ha dato risposte incoraggianti, riaccendendo la speranza di rivederlo tra i convocati già per la prossima partita. Resta comunque il nodo legato alla prudenza: la Lazio non vuole forzare i tempi, soprattutto in una fase delicata della stagione, ma Romagnoli spinge per tornare.