Lazio, Isaksen in rampa di lancio: il suo futuro passa dal Mondiale
RASSEGNA STAMPA - Se sulla fascia sinistra Sarri continua a dover cercare soluzioni per sopperire ai ripetuti stop di Zaccagni, a destra Mau può contare ormai stabilmente su Gustav Isaksen, eroe dell'ultima sfida di campionato contro il Milan. La sua rete, l'ennesima contro una big, è stata la sua quarta stagionale e, andando nuovamente a segno, il danese scavalcherebbe proprio Zac, diventando il capocannoniere in solitaria della Lazio.
Gus si gode il presente e spera in un finale di campionato di livello prima di andarsi a giocare il Mondiale con la sua Danimarca. Il Messaggero sottolinea come a gennaio Fabiani e Lotito lo abbiano blindato, evitando ascoltare offerte per il suo cartellino e rimandando ogni valutazione alla prossima estate.
La Coppa del Mondo, infatti, potrebbe rappresentare un palco scenico importante per il giocatore. Se Isaksen dovesse mettersi in mostra, il suo valore di mercato schizzerebbe, consentendo alla Lazio di avere poter incassare anche una cifra importante da una sua eventuale cessione.