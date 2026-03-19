Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "30 milioni per Gila. E spunta una big inglese"
CALCIOMERCATO LAZIO - È ancora tutto da scrivere il futuro di Mario Gila. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2027 e non sembra avere intenzione di rinnovare con la Lazio, nonostante il possibile tentativo del club biancoceleste a fine stagione. Più facile immaginare allora una sua cessione in estate per monetizzare ed evitare di perdere a zero il calciatore.
Squadre interessate non mancano: in Italia Gila piace molto al Milan, ma anche all’Inter che spera addirittura di riuscire a strappare il centrale alla Lazio a parametro zero. Diversi però anche i club europei alla finestra: in Spagna c’è l’Atletico Madrid, in Inghilterra sia il Bournemouth che il Leicester. Ma non solo.
Secondo quanto riportato in Spagna da Defensacentral, infatti, sullo spagnolo ci sarebbe anche l’Aston Villa, che - si legge - potrebbe recapitare a Formello un’offerta da 30 milioni. Una cifra che la Lazio difficilmente potrebbe rifiutare, pur dovendo riconoscere il 50% al Real Madrid. Attenzione, infine, anche a una big di Premier: sempre secondo il portale spagnolo, infatti, sul difensore biancoceleste sarebbe vivo anche l’interesse del Chelsea. Tante pretendenti in vista di un'estate in cui l'addio dell'ex Real è sempre più probabile.