Nesta e il sogno di allenare la Lazio: "La mia qualità della vita..."
19.03.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e ora allenatore. Dopo l'esperienza al Monza della scorsa stagione, attualmente è senza squadra e aspetta un progetto da cui ripartire. Una suggestione è quella di finire proprio sulla panchina biancoceleste.
Di seguito il suo pensiero a riguardo: "Il mio sogno è di allenare la Lazio? Ma è matta? La mia qualità della vita precipiterebbe. Ho cominciato a girare per il centro storico di Roma quando ho smesso di giocare. Aspetto una squadra dove ci sia progettualità".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.